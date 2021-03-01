المطابع الأميرية تطلق أول منصة رقمية لتجميع ونشر الأبحاث والرسائل العلمية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن المنصة ستكون منهلا ومرجعا للباحثين والدارسين فى مصر وجميع أنحاء الوطن العربى، وجامعة للفكر والتراث القانونى العربى وتبادل الخبرات فى جميع فروع القانون. وأشارت إلى أن المنصة جاءت تيسيرا على المشتغلين وتواكبا مع العصر الحديث وتفعيلا لدور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى خدمة القطاع القانونى، بما يحقق العدالة الناجزة ونشر الثقافة القانونية مع حفظ جميع حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين. للدخول على المنصة اضغط هنا.

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