حماة الوطن يشيد بقرار الرئيس بشأن تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب حماة الوطن بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف اتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.





وقال الحزب إن كافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب تتابع باستمرار كل ما يمثل عبئما على المواطنين، وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعى. وجاء نص بيان حزب "حماة الوطن" كما يلى: وأعلن حزب حماة الوطن متابعته للقضايا التى تؤرق المواطنين وتتسبب فى مزيد من الأعباء على كاهلهم، مشيرا إلى ملاحظته ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى.

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