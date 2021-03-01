الرعاية الصحية: 66 مستشفى ومركزا لتقديم خدمات التأمين الشامل بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن المنشآت الصحية المقرر عملها بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، والتى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، منها يوم 16فبراير 2021 منظومة التأمين الجديدة فى 3محافظات جدد، إضافة إلى تدشين عدد من المشروعات القومية فى قطاع الصحة.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى بالمحافظات، إلى أنه من المقرر عمل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 12 مستشفى تم تطويرهم وتجهيزهم على أعلى مستوى ووفق أحدث المعايير الدولية.

ولفت السبكى، إلى أنه سيتم تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد فى مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية من خلال 3 مستشفيات، وهم (مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبو خليفة)، لافتًا إلى الانتهاء من تطويرهم وتجهيزهم وفق أحدث المعايير الدولية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعى المنظومة الجديدة من أبناء محافظة الإسماعيلية وإقليم القناة كله.

وأضاف السبكى: يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء محافظة الإسماعيلية فى المرحلة الأولى للمنظومة من خلال 22 مركز ووحدة صحية، تشمل 7 مراكز طب أسرة وهم (التل الكبير، المستقبل، فايد، الشهداء، حى السلام، الواصفية، القنطرة شرق)، بالإضافة إلى 15وحدة طب أسرة (السلام المحطة، السعدية، الكيلو2، الكيلو11، عين غصين، العهدة، الظاهرية، المحسمة القديمة، المنايف، الهيش، أبوصوير المحطة، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية، أبو بلح) بالإسماعيلية.

وأشار السبكى إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبى هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين أكبر داعم لترسيخ نظام صحى بمعايير عالمية فى مصر، وذلك بما يشمله المجمع الطبى من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق طبية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، كما يُعد مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية من أكبر المراكز المتطورة لعلاج أمراض الكُلى وإجراء جراحات وزراعة الكُلى فى إقليم القناة كله.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد هو أكبر مشروع للإصلاح الصحى فى مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، هى مؤسسة دستورها قائم على تقديم نموذج متطور للخدمات الصحية فى مصر، منوهًا عن التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير الدولية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).