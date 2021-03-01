شاهد.. حالة الطفل يحيى المصاب بالضمور الذى استجاب الرئيس السيسي بعلاجه.. ووالد...

أكد زكريا، والد الطفل "يحيى" المصاب بضمور في العضلات، عن سعادته البالغة لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة "أبنه"، حيث وجه بتوفير علاج له، قائلا: "ربنا يكرمه". وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، "أنا عايز أشوف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبوسه.. ربنا يكرمه، ده حبيب المصريين والعالم"، متابعا: "ده حبيب القلب والملايين". وكان قد عرض برنامج "صالة التحرير" تقرير يرصد حالة الطفل يحيى، والمصاب بضمور في العضلات، وكان له شقيقين توفوا إثر الإصابة بنفس المرض.

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