السيسي يستجيب لعلاج حالة الطفل يحيى المصاب بالضمور في العضلات

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفل يحيى، المصاب بالضمور من محافظة الجيزة.
وعبرت مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، عن عميق حبها وتقديرها لاستجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العظيمة، قائلة :"ربنا يجبر بخاطرك يا ريسنا".
وتابعت مقدمة برناج صالة التحرير، أن "هذا الشاب أمه مريضة بالسكر، والده يريد تغير الرخصة حتى يحصل على المعاش".
وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استجاب لحالة الطفل محمد في علاج حالته بشكل سريع.
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