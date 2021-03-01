نكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للضرب من رئيس مباحث أكتوبر والمأمور

كشفت التحريات الأمنية حقيقة تعدي رئيس مباحث أول أكتوبر ومأمور القسم على سيدة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا ادعاء سيدة بقيام مأمور ورئيس مباحث وضباط قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بالتعدى عليها وزوجها بالضرب.

التحريات أثبتت عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلًا وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المدعية والدة أحد الأشخاص صادر لطليقته حكمًا بتسليم كريمتهما لوالدتها، وحال معاونة الجهات الإدارية في التنفيذ اعترضت والدة الشخص المشار إليه "المدعية" وامتنعت عن التنفيذ، وتم إثبات ذلك في محضر التنفيذ، إلا أنها استمرت في الامتناع عن التنفيذ مهددة بإلحاق الأذى بنفسها في حالة الدخول، وأمكن إقناعها بالعدول عن موقفها خشية التعرض للمساءلة الجنائية، فامتثلت، وتمكنت الجهات المعنية من تنفيذ الحكم وتسليم الطفلة لوالدتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.