مواقفه داعمة للمواطن.. «تنسيقية الأحزاب والسياسيين» تشكر الرئيس على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان صحفي، دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويؤكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح.

ويتعهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين.

كان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أصدروا بيانًا أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعي حول تطبيق القانون في بيانهم رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.