رئيسة القومى للمرأة تشارك فى الاجتماع الوزاري الإفريقي بشأن وضع المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى فعاليات الاجتماع التمهيدي الافتراضي الوزاري الأفريقي بشأن مفوضية وضع المرأة حول موضوع الدورة الخامسة والستون 65CSW "المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذ القرار في الحياة العامة ، وكذلك القضاء على العنف ، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" .

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة مايا مرسى، الشكر لأعضاء وممثلى الدول المشاركة فى هذا الإجتماع الهام، مؤكدة على أهمية المساواة بين الجنسين لتحقيق التمكين الإقتصادى والسياسي والإجتماعى والثقافى للمرأة.

وقالت إن انتشار جائحة فيروس كوفيد- 19 كان عاملا مؤثرا عالميًا على أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وعلى قضية العنف ضد المرأة ، حيث ادت الجائحة الى زيادة التحديات التى تواجه المرأة حول العالم.

كما وجهت التهنئة لمفوضية الاتحاد الإفريقي بمناسبة إطلاق أول استراتيجية للاتحاد الإفريقي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعد تعديل تعريفاتها وموائمتها مع بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة، والذي أُعتمد في الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة STC on GEWE في نوفمبر 2020.

يذكر انه من المقرر أن تُعقد الدورة الخامسة والستون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة CSW65 في نيويورك في الفترة من 15 إلى 26 مارس 2021 و تتناول موضوع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وإسهامها في صنع القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.