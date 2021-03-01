غدا.. مباحثات مصرية - سودانية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدًا الثلاثاء جلسة مباحثات مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، التى تقوم بزيارة إلى القاهرة. ومن المنتظر أن يتناول اللقاء - الذى يعقد بقصر التحرير - العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها فى شتى المجالات إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما يعقد الوزير شكري ونظيرته السودانية مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام الاجتماعات.

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