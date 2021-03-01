تقرر اطلاق أُغنية " أنا دولة " برعاية المجلس القومى للمرأة وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة المصرية والتى يتم الاحتفال بها خلال شهر مارس من كل عام.
الأغنية من انتاج وغناء الدكتور على غُزلان ، وتشاركه الغناء الفنانة مروة ناجى، إخراج محمد المصرى ، كلمات عمر العبد، ألحان محمد صبرى، توزيع مؤمن ياسر، ومونتاج خالد إبراهيم.
تناقش الأغنية قضية التحرش الجنسي، وسيتم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القادمة تزامنا مع الاحتفالات بأعياد المرأة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق أغنية "أنا دولة" احتفالا بأعياد المرأة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.