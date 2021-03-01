إطلاق أغنية "أنا دولة" احتفالا بأعياد المرأة المصرية

تقرر اطلاق أُغنية " أنا دولة " برعاية المجلس القومى للمرأة وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة المصرية والتى يتم الاحتفال بها خلال شهر مارس من كل عام.

الأغنية من انتاج وغناء الدكتور على غُزلان ، وتشاركه الغناء الفنانة مروة ناجى، إخراج محمد المصرى ، كلمات عمر العبد، ألحان محمد صبرى، توزيع مؤمن ياسر، ومونتاج خالد إبراهيم.

تناقش الأغنية قضية التحرش الجنسي، وسيتم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القادمة تزامنا مع الاحتفالات بأعياد المرأة المصرية.