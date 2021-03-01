تنمر وسطحية.. أول تعليق من مذيعة نشرة التاسعة بعد واقعة الروج

قدمت الإعلامية أميمة تمام، مذيعة نشرة التاسعة على القناة الأولى المصرية، الشكر إلى جميع من ساندوها بعد إحالتها إلى التحقيق نظرًا لما بدر منها يوم الجمعة الماضي، بعد استخدامها "قلم روج" على الهواء، ما جعل الهيئة الوطنية للإعلام تحيل فريق نشرة التاسعة للتحقيق.

وقالت الإعلامية أميمة تمام في أول تعليق لها بعد الواقعة، "إلي جميع الأيادي التي تمتد الى بالدعم والمحبة.. هؤلاء الذين لم يبخلوا بكلمات طيبة عبروا من خلالها عن تقديرهم لشخصي ولتاريخي مؤكدين أنه لم يذهب هباء جراء التنمر والسطحية في زمن السوشيال ميديا!".

وتابعت "إلي أولئك الذين اقتلعوا الأشواك من طريقي لإعطائي الفرصة لتجاوز أزمته والمضى قدما.. بينما كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر الصمت مترقبين بفضول تطورات المشهد وإسدال الستار، كلمات الشكر والتقدير والمحبة والاحترام غير كافية لكم، دمتم بخير بعيدين عن اي أذى".

وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانا رسميا، في وقت سابق، أكدت فيه أنه نظرا لما بدر من فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة، فقد تقرر إحالة الأمر للتحقيق، نظرًا لعدم مراعاة فريق العمل ومذيعة النشرة أميمة تمام القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ في أثناء قراءة عناوين الأخبار.