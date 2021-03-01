وقالت الإعلامية أميمة تمام في أول تعليق لها بعد الواقعة، "إلي جميع الأيادي التي تمتد الى بالدعم والمحبة.. هؤلاء الذين لم يبخلوا بكلمات طيبة عبروا من خلالها عن تقديرهم لشخصي ولتاريخي مؤكدين أنه لم يذهب هباء جراء التنمر والسطحية في زمن السوشيال ميديا!".
وتابعت "إلي أولئك الذين اقتلعوا الأشواك من طريقي لإعطائي الفرصة لتجاوز أزمته والمضى قدما.. بينما كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر الصمت مترقبين بفضول تطورات المشهد وإسدال الستار، كلمات الشكر والتقدير والمحبة والاحترام غير كافية لكم، دمتم بخير بعيدين عن اي أذى".
وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانا رسميا، في وقت سابق، أكدت فيه أنه نظرا لما بدر من فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة، فقد تقرر إحالة الأمر للتحقيق، نظرًا لعدم مراعاة فريق العمل ومذيعة النشرة أميمة تمام القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ في أثناء قراءة عناوين الأخبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنمر وسطحية.. أول تعليق من مذيعة نشرة التاسعة بعد واقعة الروج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.