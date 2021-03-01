الإعلان عن فرص عمل بالبنك الأهلي المصري لعام 2021 والشروط اللازمة للتقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن فرص عمل بالبنك الأهلي المصري لعام 2021 حيث تم الإعلان عن قبول طلبات التقدم للوظائف الشاغرة لدفعات التخرج من عام 2017 حتى 2020 ميلادي، فقد تم الإعلان عن وجود فرص للعمل بعدة تخصصات داخل البنك من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال في الأقسام المختلفة مثل المحاسبة والتسويق والموارد البشرية والائتمان والإدارة.

الشروط اللازمة لوظائف عمل البنك الأهلي

لتقديم طلب للالتحاق بالوظائف الشاغرة في البنك الأهلي المصري يجب التأكد من توفر عدة شروط:

شرط أن يكون طالب الوظيفة يحمل مؤهل عالي من جامعة أو كلية أو أكاديمية أو ما يعادل هذه الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون التقدير العام لشهادة التخرج جيد فيما فوقه.

ألا يكون لطالب الوظيفة أي أقارب يعملون بالبنك الأهلي حتى وإن كانوا أقارب من الدرجة الثالثة.

أن يكون محل إقامة المتقدم لطلب الوظيفة مطابقا لمحل إقامته الموجود ببطاقة الرقم القومي.

ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 28 عام عند التحاقه بها.

التخصصات المطلوبة للتعيين في البنك الأهلي المصري

يطلب البنك الأهلي المصري خريجين الجامعات من كلية التجارة قسم محاسبة أو تسويق أو تمويل أو قسم الضرائب أو تجارة خارجية، وكلية إدارة الأعمال قسم مالية وموارد بشرية وقسم نظم ومعلومات إدارية وإدارة أعمال دولية ومنشأة مالية وتسويق، للتقدم للالتحاق بفرص العمل الخالية بالبنك، ويمكن للكليات الآتية التقدم للعمل في تخصصات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق وهندسة الحاسبات والاتصالات.

كيفية تقديم طلب للعمل بالبنك الأهلي المصري

يتم الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، ثم نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من بطاقة الرقم القومي مثل الاسم والعنوان ورقم المنزل والبريد الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب يتم التواصل مع المتقدم لطلب الوظيفة عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الموبايل ويتم التوجه للفرع الرئيسي للبنك لعمل الاختبارات اللازمة.

وأيضًا قد تم فتح باب التقديمات لطلبات التدريب للخريجين داخل البنك الأهلي المصري لعام 2021 والذي يتم من خلاله تدريب الخريجين للعمل في القطاعات المصرفية لمدة ثلاثة أشهر، ويتطلب نفس الشروط المتوفرة في المتقدم للعمل بالبنك أيضا في التدريب وقد يتطلب فقط توفر صورة من بطاقة الرقم القومي وإثبات قيد لشهادة النجاح والتقدير في الأعوام السابقة بالجامعة.