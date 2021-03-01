فيديو.. أحمد موسى يطلق هاشتاج شكرا يا ريس

جدة - نرمين السيد - وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن الرئيس السيسى انحاز للشعب، وتابع: "الرئيس لم يعط فرصة شهر أو اثنين ولكن عامين".

واستطرد قائلا: "شكرا ياريس، الرئيس دائما يثبت للمصريين فى كل وقت أنه يتجاوب مع مطالبهم"، موضحًا أن القانون سيشمل تسهيلات كثيرة.