فيديو.. أحمد موسى يطلق هاشتاج شكرا يا ريس

جدة - نرمين السيد - وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن الرئيس السيسى انحاز للشعب، وتابع: "الرئيس لم يعط فرصة شهر أو اثنين ولكن عامين".
واستطرد قائلا: "شكرا ياريس، الرئيس دائما يثبت للمصريين فى كل وقت أنه يتجاوب مع مطالبهم"، موضحًا أن القانون سيشمل تسهيلات كثيرة.
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