فيديو.. تاج الدين: حالات كورونا الشديدة فى مصر أقل كثيرا من دول العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حوالى 80% من إصابات كورونا تعالج فى المنازل، مؤكدًا أن الحالات الشديدة فى مصر أقل كثيرا من دول العالم.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن زيادة الوعى بالفيروس وخبرة الأطقم الطبية وراء الحد من مشاكل الفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الشخص من الممكن أن يصاب بكورونا عدة مرات بدون أعراض، لافتا إلى أن الفيروس من الممكن أن ينتشر على الأسطح.

وأوضح أن اللقاح الوحيد الذى حصل على اعتماد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية هو لقاح جونسون أند جونسون، لافتًا إلى أن باقى اللقاحات تعطى نسبة مناعة من 60% إلى 70% فى الجرعة الأولى وتصل فى بعض اللقاحات من 80% إلى 90% فى الجرعة الثانية.