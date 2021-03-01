عاجل.. إعادة تعيين السفير حسام زكى أمينا عامًا مساعدًا للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - دعمت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إعادة تعيين السفير حسام زكى لعهدة ثانية كأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية.



جدة - نرمين السيد - دعمت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إعادة تعيين السفير حسام زكى لعهدة ثانية كأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية. وحصل السفير حسام زكى، على دعم من الدول العربية ليستمر فى منصبه عهدة ثانية، عقب اتخاذ قرار بإعادة ترشيحه للمنصب.

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