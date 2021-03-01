صحة الشرقية: تطعيم أكثر من 1.2 مليون طفل ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن جميع الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، قامت بتطعيم 1.182.442 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة حتى اليوم الثانى من الحملة القومية بنسبة تغطية بلغت 99%، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وأضاف شوقى، بأنه كلف وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائى، بمناقشة السلبيات والإيجابيات فى أداء عمل الفرق الثابتة والمتحركة بالحملة، وذلك بالاجتماع المسائى لليوم الثانى، فى حضور مشرفى وزارة الصحة على الحملة بالشرقية، ومديرى الإدارات الصحية، ومشرفى الحملة بالمحافظة.

وتابع شوقى، أن الفرق الطبية يبلغ عددها نحو 2401 فرقة، بواقع 501 فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 1900 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى 1787 فرقة بالريف، و 614 فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة، وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم، وتستهدف مليون ، 195 ألف ، 490 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه يتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتى تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، والتطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.