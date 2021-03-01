مجدي سخي: قانون الشهر العقاري يحتاج إلى مراجعة كاملة

قال مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، قرار ممتاز؛ لأنه يمس كافة أبناء الشعب المصري، مؤكدا أنه يجب أن يكون لهذا القانون حوار مجتمعي، ويجب أن تدرس تبعاته.
وحول النقاط التي تحتاج إلى تعديل، قال سخي لـ "دوت الخليج" إنه لا يوجد نقاط معينة تحتاج لتعديل ولكن القانون بالكامل يحتاج إلي مراجعة كاملة؛ لأن أي قانون يصدره المشرع يحتاج إلي فلسفة.
وأوضح سخي، أن الثروة العقارية جزء مهم جدا في ثروة الوطن، وفي الدخل القومي، مؤكدا أنه يجب مراجعته بدقة، ويجب علي المشرع ألا يركز علي ملكية الأفراد فقط، ولكن أيضا علي الشركات والمؤسسات والهيئات.
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