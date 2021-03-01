قرار الرئيس صائب.. المحامين: 60 % من الثروة العقارية في مصر بعقود ابتدائية

قال أبو بكر الضوه عضو مجلس نقابة المحامين، أن القرار الذي أتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، هو قرار صائب .

وأضاف الضوه، ل "دوت الخليج"، أن هذا القانون كان لابد أن ياخذ فرصته في المناقشة، بالإضافة إلي عقد ورش عمل كبيرة جدا لأن هذا القانون يمس كل طبقات المجتمع، موضحا أنه لا يجوز أن يخرج قانون بين عشية وضحاها يمنع التعامل بالعقود الإبتدائية في مجال العقارات.

وأوضح الضوه، أن حوالي 60 % من الثروة العقارية في مصر بعقود إبتدائية، موضحا أنه لا يوجد أحد ضد الحفاظ علي الثروة العقارية، ولابد أن يكون لها رسوم مخفضة، مشيرا أنه لابد من أن يتم الفصل بين الحفاظ علي العقارات، وبين المرافق، لأن لها شأن أخر.

وطالب الضوه، البرلمان بضرورة التأني في إصدار القوانين، ومناقشتها بوقت كافي، والعمل لما هو في مصلحة الشعب المصري.