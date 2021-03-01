صور.. محافظ الجيزة يتفقد عددا من المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة من خلال خطة ورؤية حضارية لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق بهدف حل الاختناقات المرورية التى تعانى منها بعض القطاعات.





وشملت جولة راشد، متابعة الموقف التنفيذى بشارع محمد أنور السادات "ترسا" ومحور المنصورية وكورنيش المريوطية، ونسب التنفيذ الإنشائية بالمرحلة الثانية من محور ترسا، وكذلك أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين.

وأكد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمسار خط التنظيم والمساحات المحددة للحارات المرورية للطريق بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقعة وذلك للقادم من شارع ترسا وصولاً لمحور المنصورية، مما سيسهم فى إحداث طفرة مرورية وخلق مجتمع حضارى يتماشى مع المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والذى يعد مقصدا للسياح من مختلف الدول فى ظل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومتنوعة، والتى ستساعد على تخفيف حدة الزحام والكثافات من حوله لضمان السيولة المرورية وتسهيل حركة السياح الوافدة إليه.

وخلال تفقد المحافظ، أعمال تطوير محور المنصورية، وجه حى الهرم بتكليف عددًا من الموظفين بمتابعة الممشى السياحى بمحور المنصورية بالتناوب على مدار اليوم للحفاظ على أعمال التطوير المنفذة.

كما حرص على تفقد أعمال تطوير طريق كورنيش المريوطية، وكذلك الأماكن المخصصة والجارى تجهيزها لإقامة عدد من المحلات والأكشاك بشكل حضارى ونموذج موحد بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد استثمارى وإضافة أماكن انتظار للسيارات وتوفير عدد من المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين لصنع متنفس ومتنزه للمواطنين المقيمين بالمنطقة والمترددين عليها.

وكذلك تفقد المحافظ محور ترسا، ووجه الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية مع تكثيف الأعمال والبدء فى تحديد الخط التنظيمى بجانبى الطريق مع الالتزام بارتفاعات ملائمة للأرصفة لمراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتدعيم الجزيرة الوسطى بالشارع بالزراعات الحديثة لإعطائه اللمسة الجمالية والحضارية.

كما وجه شركات المرافق والأحياء على ضرورة التعاون للانتهاء من أعمالها فى أسرع وقت، مؤكدًا على الشركة المسؤولة عن تطوير شارع خاتم المرسلين بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات القياسية والفنية واستخدام أجود الخامات فى أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندس محمود منصور جهاز التعمير والإسكان ورؤساء أحياء العمرانية والهرم والطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.