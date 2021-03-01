فيديو.. مستشار الرئيس: مرض السل لم يختف من العالم حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن البشرية استطاعت أن تقضى على بعض الأمراض بفضل المناعة وتكرار التطعيمات، وهناك أمراض أخرى لا يوجد لها تعطيمات مثل الملاريا.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن السل له تعطيم لا يعطى مناعة كاملة، ولكنه يقلل حدة المرض. وأشار إلى أن السل لم يختف من العالم حتى الآن، منوهًا إلى أنه مثل الأمراض الطفيلية، وهناك محاولات لعمل تطعيم أو لقاح ليقضى على المرض.

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