رئيس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة وممشى أهل مصر وتطوير عواصم المحافظات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات العمل فى مشروع الإسكان البديل، ومُجمع الخدمات الحكومية بالوحدات المحلية القروية، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب الموقف التنفيذى لمشروع " ممشى أهل مصر"، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية.





وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى اتفاق على نموذج موحد للإسكان البديل، وكذلك لمبنى مجمع الخدمات بالوحدات القروية، مؤكدا على ضرورة دفع العمل بالمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والإسراع بمعدلات التنفيذ؛ سعياً لبدء تشغيل هذه المشروعات وفق الإطار الزمنى المخطط لهذه المبادرة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من النماذج المقترحة لمشروعات الإسكان، كما تم استعراض ما طرأ من مستجدات للموقف التنفيذى الخاص بمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية؛ حيث تم التنويه إلى استمرار التنسيق بشأن استلام قطع الأراضى، التى تدخل فى المرحلة العاجلة، والتى تضم 14 محافظة، والإشارة كذلك لبدء العمل فى 32 موقعاً من المواقع التى تم تحديدها لتنفيذ الوحدات السكنية بها، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يشمله من وحدات سكنية يصل عددها إلى 128439 وحدة، ضمن مبادرة الرئيس " سكن كل المصريين"، إلى جانب استمرار العمل، فى الوقت نفسه، فى حصر الأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان فى المحافظات.

وقال المتحدث الرسمى: تم خلال الاجتماع أيضا تقديم بعض المقترحات الخاصة بإقامة مجمعات الخدمات الحكومية، المقرر إنشاؤها فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"؛ وفى ضوء ذلك تم طرح تصور لمكونات هذه المجمعات؛ يشتمل على إقامة مركز تكنولوجى، وسجل مدنى، ومكاتب للشهر العقارى، والتموين، والبريد، إلى جانب وحدة محلية ومجلس محلى، ووحدة للتضامن الاجتماعى، إلى جانب استعراض عدد من النماذج المقترحة للمنازل القروية ومشتملاتها، المخطط تنفيذها، والأسواق الحرفية التجارية، ومراكز الشباب، ونقاط الإسعاف.

وأضاف المتحدث الرسمى: اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع كذلك على الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث تم التنويه إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للأعمال بالمرحلة الأولى بلغت 99%، وتضم هذه المرحلة: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، و5 مطاعم، و5 كافتيريات، و62 محلا تجارياً، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، و3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 متراً وتسع 1240 فرداً، ومسرحا بمساحة 275 م2 ويسع 772 فرداً، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية، كما تم إحاطة رئيس الوزراء بمعدلات إنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتى يبلغ طوله 3.2 كم.