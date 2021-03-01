العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان: ما يحدث للعمال في قطر جريمة ضد الإنسانية

قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان إن ما يحدث ضد العمالة فى منشأت كأس العالم بقطر جريمة ضد الانسانية ، وغم خطورة الجريمة واستدامتها إلا أن المنظمات الدولية تقاعست عن الدفاع عن العمال خاصة وان بعضها مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تحدثوا عن مخاطبه "الفيفا" بالتدخل لوقوف انتهاكات حقوق العمال فى قطر قبل انطلاق كأس العالم ٢٠٢٢ .

وأكد بسيوني في تصريح لـ " دوت الخليج أن لا أحد تحرك ضد هذه الإنتهاكات واكتفوا بما طرحته دولة قطر من تطمينات وتحركات تمثيلية لم تضع حلا للازمة ، بل تفاقمت لحد قطع الرواتب والعبودية القسرية .

واوضح أن قطر مارست مستويات عالية من ممارسات التوظيف غير القانونية وعدم تحقيق العدالة عند انتهاك الحقوق، وعدم معاقبة أرباب العمل الذين قاموا بايذاء عمالهم.

شهدت الازمة انتهاك من جانب قطر لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" كما لم تحترم الشركات القطرية الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال واخطرها احتجاز الكفيل لاوراق العمال الثبوتية ومقايضتهم عليها وعدم صرف تعويضات لحالات الوفاة .

وتعرض العمال فى قطر للكثير من الانتهاكات من جانب المؤسسات الحقوقية الدولية كما يمتد للدول التى لم تتحرك على المستوى الدولى للحفاظ على حقوق مواطنيها