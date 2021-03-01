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انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021 وزيادة ثابتة 6% سنويًا والسيارات المعفاه من الرسوم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قامت الجريدة الرسمية بنشر الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021، وتعديل بعض المواد في القانون رقم 66 والصادر عام 1973، كما أضيفت إلى القانون مواد جديدة برقم 51 مكرر وبند جديد للمادة رقم 75 من نفس القانون.
الرسوم الجديدة المقررة في قانون المرور الجديد 2021
ونصت التعديلات الجديدة بالقانون على أن يتم فرض رسوم جديدة وضرائب بالقانون، ولك في عام أثناء الترخيص، وتخصص الرسوم الجديدة لتطوير وإنشاء منظومة النقل الذكي، والتي يتم فيها استخدام الوسائل الإلكترونية من أجل إدارة حركة المرور على الطرقات لتخفيف السيولة المرورية.
كما نص قانون المرور الجديد 2021 على زيادة الرسوم بمقدار 6% سنوياً من قيمة الرسوم المفروضة بشرط عدم تجازوها ثلاثة أضعاف حدها الأقصى، وجاءت الرسوم الجديدة وفق الجدول التالي:
|نوع الترخيص
|الفئات
|الرسم بالجنيه
|الملاكي بالسعة اللترية
|أقل من 1300
|60 جنيه
|الملاكي بالسعة اللترية
|من 1300 إلى 1600
|75 جنيه
|الملاكي بالسعة اللترية
|من 1601 إلى 2000
|150 جنيه
|الملاكي بالسعة اللترية
|2001 إلى 2500
|250جنيه
|الملاكي بالسعة اللترية
|أكثر من 2500
|300 جنيه
|جمرك
|1000 جنيه
|دراجة نارية
|20 جنيه
|أتوبيس خاص
|200 جنيه
|أتوبيس عام
|200 جنيه
|أتوبيس مدارس
|50 جنيه
|أتوبيس رحلات
|200 جنيه
|أتوبيس سياحة
|200 جنيه
|توك توك
|25 جنيه
|نقل
|من 2 لـ 7 طن
|250 جنيه
|نقل
|أكثر من 7 طن
|300 جنيه
|المقطورة
|400 جنيه
|الحكومة
|50 جنيه
|القطاع العام
|50 جنيه
|المحافظة
|50 جنيه
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كما استثنى وأعفى قانون المرور 2021 الجديد بعض السيارات من هذه الرسوم وجاءت هذه السيارات كما يلي:
- سيارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
- سيارات وزارة الداخلية.
- السيارات التي يحددها وزير الداخلية لمقتضيات الأمن القومي.
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