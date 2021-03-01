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رسميًا.. الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021 وزيادة ثابتة 6% سنويًا والسيارات المعفاه من الرسوم

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت الجريدة الرسمية بنشر الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021، وتعديل بعض المواد في القانون رقم 66 والصادر عام 1973، كما أضيفت إلى القانون مواد جديدة برقم 51 مكرر وبند جديد للمادة رقم 75 من نفس القانون.

الرسوم الجديدة المقررة في قانون المرور الجديد 2021

رسميًا.. الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021 وزيادة ثابتة 6% سنويًا والسيارات المعفاه من الرسوم 2

قانون المرور الجديد 2021

ونصت التعديلات الجديدة بالقانون على أن يتم فرض رسوم جديدة وضرائب بالقانون، ولك في عام أثناء الترخيص، وتخصص الرسوم الجديدة لتطوير وإنشاء منظومة النقل الذكي، والتي يتم فيها استخدام الوسائل الإلكترونية من أجل إدارة حركة المرور على الطرقات لتخفيف السيولة المرورية.

كما نص قانون المرور الجديد 2021 على زيادة الرسوم بمقدار 6% سنوياً من قيمة الرسوم المفروضة بشرط عدم تجازوها ثلاثة أضعاف حدها الأقصى، وجاءت الرسوم الجديدة وفق الجدول التالي:

نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنيه
الملاكي بالسعة اللترية أقل من 1300 60 جنيه
الملاكي بالسعة اللترية من 1300 إلى 1600 75 جنيه
الملاكي بالسعة اللترية من 1601 إلى 2000 150 جنيه
الملاكي بالسعة اللترية 2001 إلى 2500 250جنيه
الملاكي بالسعة اللترية أكثر من 2500 300 جنيه
جمرك 1000 جنيه
دراجة نارية 20 جنيه
أتوبيس خاص 200 جنيه
أتوبيس عام 200 جنيه
أتوبيس مدارس 50 جنيه
أتوبيس رحلات 200 جنيه
أتوبيس سياحة 200 جنيه
توك توك 25 جنيه
نقل من 2 لـ 7 طن 250 جنيه
نقل أكثر من 7 طن 300 جنيه
المقطورة 400 جنيه
الحكومة 50 جنيه
القطاع العام 50 جنيه
المحافظة 50 جنيه

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كما استثنى وأعفى قانون المرور 2021 الجديد بعض السيارات من هذه الرسوم وجاءت هذه السيارات كما يلي:

  • سيارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
  • سيارات وزارة الداخلية.
  • السيارات التي يحددها وزير الداخلية لمقتضيات الأمن القومي.

رسميًا.. الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021 وزيادة ثابتة 6% سنويًا والسيارات المعفاه من الرسوم 3

رسميًا.. الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021 وزيادة ثابتة 6% سنويًا والسيارات المعفاه من الرسوم 4

رسميًا.. الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021 وزيادة ثابتة 6% سنويًا والسيارات المعفاه من الرسوم 5

رسميًا.. الرسوم المقررة في قانون المرور الجديد 2021 وزيادة ثابتة 6% سنويًا والسيارات المعفاه من الرسوم 6

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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