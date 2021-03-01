المجمع المقدس يستأنف فعاليات اليوم الأول لاجتماعات لجانه

جدة - نرمين السيد - استأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الأول لاجتماعات لجانه، والتى تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، يوم الخميس المقبل.





وشهد المقر البابوى فى القاهرة، خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة الطقوس، ثم لجنة شؤون الإيبارشيات. وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تجتمع فيها لجان المجمع المقدس بعد الإغلاق الذى جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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