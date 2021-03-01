صور.. القنصل العام بميلانو يزور المتحف المصرى فى تورينو

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جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، استعرض مدير المتحف المصرى تاريخ المتحف، وعمليات التطوير التى شهدها منذ عام 2015، فضلاً عن التدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، كما اصطحب السفير أبوسريع فى جولة لعرض أهم الآثار والمعروضات بالمتحف.
وأكد القنصل العام، خلال اللقاء، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتطوير فى شتى المجالات فى مصر بما فى ذلك قطاع السياحة، وهو ما يظهر جليًا فى قرب إفتتاح المتحف المصرى الكبير والتطوير الذى تشهده المناطق الأثرية ومناطق الجذب السياحى.
كما استعرض الإجراءات الطبية الاحترازية التى تطبقها مصر لجميع السائحين الوافدين للبلاد لضمان سلامتهم.
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