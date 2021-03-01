إنفوجراف.. أمينا مساعدا للجامعة العربية لفترة ثانية.. فلسفة السفير حسام زكى

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فلسفة السفير حسام زكى تجاه القضايا الإقليمية، والتى جاء أبرزها أن قمة برلين وضعت الأساس للتقارب الليبى، وفلسطين وقم واحد للأمن العربى.

ودعمت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إعادة تعيين السفير حسام زكى لفترة ثانية كأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية.

وللسفير حسام زكى، تاريخ حافل فى الدبلوماسية فمنذ بداية عمله شغل منصبا سياسيا فى سفارة مصر فى أديس أبابا بإثيوبيا، حيث كان يتابع التطورات الداخلية لمختلف قضايا القرن الإفريقى، وكان عضوا فى وفد مصر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما كان مسئولا عن مجموعة متنوعة من القضايا الأخرى من بينها اللجنة الرابعة وحركة عدم الانحياز، وعين مستشارا لوزير الخارجية للشرق الأوسط.

كما شغل منصب نائب سفير مصر فى المملكة المتحدة، وعمل كسكرتير أول ثم مستشارا فى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تولى مسئولية منطقة الشرق الأوسط والشئون العربية.

كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والذى استمر فيه حتى عمل بالجامعة العربية بعد أن حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على الاستعانة به.