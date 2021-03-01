البابا تواضروس يستقبل اثنين من أساقفة المهجر

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الإثنين، اثنين من أساقفة المهجر، هما الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالى فرنسا.





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