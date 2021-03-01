صور.. سفير مصر فى روسيا يكرم أعضاء البعثة التعليمية

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وخلال الاحتفال، ألقى السفير نصر، كلمة أكد خلالها على متابعة جميع أجهزة الدولة لأبنائها الدراسين والمبتعثين فى الخارج، مشيدًا بالإسهامات العلمية التى حققها أعضاء البعثة التعليمية المصرية فى روسيا، وداعيًا لمواصلة هذا الجهد المرموق.
وحرص السفير، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، كذلك على توزيع شهادات تكريم على عدد من أعضاء البعثة التعليمية، وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى فى موسكو.
كما وجه الشكر إلى عدد من الأطباء المقيمين فى روسيا على مبادرتهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية.
من جانبه، قدم الدكتور محمد الجبالى المستشار الثقافى للسفارة ومدير مكتب البعثة التعليمية، خلال الاحتفال، أعضاء البعثة وعرض إنجازاتهم ودورهم فى تمثيل الجامعات المصرية على أكمل وجه.
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