بطلة العالم في السباحة.. قصة كفاح "لبني" من ذوي الإعاقة

أثبت أصحاب متلازمة داون قدرتهم على القيام بمهام البشر الطبيعين بل و التفوق عليهم، حيث أبهرت "لبنى" الكثير من حولها بقدرتها على السباحة بل وحصلت على لقب بطلة العالم فانبهر الكثير بمهارتها التى تفوقت بها على الكل و استطاعتها التغلب على ذويها من الدول المشاركة الاخرى.

تقول صفاء مصطفى والدة اللاعبة لبنى انها بدات قصتها منذ ولادتها حيث وجدت انها من متلازمة داون فقامت بأخذ دبلومة فى القدرات الخاصة حتى تستطيع التعامل معها و اكتشفت قدرتها فى السباحة عن طريق ان الاطفال من متلازمه داون يصابون فى الشتاء بالتهاب رئوى فنصحها احد الاطباء بالتدرب على السباحة لانها تقوم بتوسيع الرئة.

‏وتتابع قائلة ان مدربها ‏وجد أنها ماهرة فى السباحة فطمحت لاكبر من التدريب فقط، فوجدت انها تريد ان تشارك بها فى مسابقات عالمية، ‏حيث وجدت إعلانا ‏عن مسابقة سباحة لمتلازمة داون فبدأت فى المشاركة وأظهرت براعتها.

كانت المسابقه الاولى اقليمية فى دبى و حصلت على اربع ميداليات ذهب و توالت انتصاراتها فى السباحة فاختارها المنتخب للمسابقة على بطولة العالم و حصلت على ميدالية ذهبية و فضية و برونزية.

‏وفي حديثها ‏ لصدى البلد أوضحت أنها تقوم برياضات أخرى ‏مثل تايكوندو وبولينج بالاضافه الى التجديف بالمركب الفردى و حصلت فيه على ميدالية و شاركت فى كورال امام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

‏وتتمنى أن تصبح عارضة أزياء لاحدى الماركات المشهورة فهى تتمرن عليها حتى تتفوق و تصبح اول موديل من متلازمة داون.