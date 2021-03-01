انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار خفيفة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس وحتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الأرصاد الجوية في تقريرها منذ قليل عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، ووفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بداية من الثلاثاء وحتى آخر الأسبوع الجاري، كما تشهد بعض المحافظات نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتساقط للشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس وحتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

كما جاءت الظواهر الجوية المقررة الثلاثاء وأماكنها وفق ما يلي:

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى فترات متقطعة وبنسبة 30%.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب الملاحة البحرية على غرب المتوسط وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.



كما جاءت حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 وفق ما يلي:

طقس مائل للدفء عل القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

طقس معتدل على السواحل الشمالية ونشاط الرياح علة السواحل الشمالية الغربية.

طقس دافئ على جنوب سيناء ونشاط للرياح على خليج السويس.

طقس مائل للدفء على شمال الصعيد.

طقس دافئ على جنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلاً على جميع أنحاء البلاد.

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وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة في طقس الثلاثاء 2 مارس، فقد جاءت وفق تقرير الأرصاد التالي.