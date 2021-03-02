زراعة النواب تناقش التحديات التى تواجه مشروع 1.5 مليون فدان

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعًا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف مليون فدان، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى.





وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاجتماع يأتى استكمالًا لما بدأته اللجنة من قبل فى الفصل التشريعى السابق، بشأن مناقشة المشكلات والتحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف مليون فدان، والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من قبل بشأن حل المشكلات التى تواجه المشروع.

وأكد الحصرى، أهمية ذلك المشروع القومى، الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة حجم الإنتاج والتصدير للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى بناء استثمارات صناعية من خلالها، وتوفير فرص عمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وقال الحصرى "بالفعل تم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة، بشأن حل مشكلات الاتصالات بمناطق المشروع، وكذلك تم التعهد خلال الاجتماع من خلال ممثل وزارة الصحة، بإمداد الوحدات الصحية التى تم إنشاءها بمناطق المشروع، بالأطباء والمعدات الطبية اللازمة، خلال شهر مارس المقبل".

من جانبه، أكد اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصرى، اهتمام الشركة بالانتهاء من البنية التحتية بمختلف مناطق المشروع، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من الدولة فى تكاليف البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان.

وأعلن عبد الوهاب، أنه تم التنسيق مع كل من المركز القومى للبحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى، لإنشاء مراكز بحثية فى مناطق المشروع، لتقديم الخدمات البحثية للمنتفعين من المشروع، مشيرًا إلى أن مشكلة زيادة ملوحة الميه فى منطقة المغرة، وهو ما نسعى لمواجهته.