جدة - نرمين السيد - وكتب عبساوى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامى الكبير وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناة الخامسة الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لـ ماسبيرو، الذى وافته المنية الآن، بعد معاناة قصيرة مع فيروس كورونا، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رئيس القناة الخامسة الأسبق بالتلفزيون متأثرا بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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