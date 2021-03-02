لمزارعي العنب.. 14 نصيحة يجب مراعاتها خلال شهر مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-يتم رش العنب الفليم و السبريور باستخدام اقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالي 7-10 سم طول ووصول حبة العنب الي 4ملي ميكرون بتركيز20 جزءا في المليون (قرص /100لتر ماء) و يتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 ايام من الرشة الاولي و يتم اضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم / لتر ماء.

2- يتم رش اى مركب لتثبيت العقد مثل الاميكتون(مصدر للاكسين) بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء.



3-إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نموًا .

4- يتم قص المحلاق القريب من العنقود حتي لا يتسبب في اختناق العنقود.

5-خف العناقيد خصوصًا صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل .

6-الاستمرار فى زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون .

7- ري الشتلات الصغيرة و اضافة الخرطوم بجوار كل شتلة.

8- تربيط لفروع الاشجار علي الخشب ورفعها علي السلك بالبلاستك

9- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

10-إزالة السرطانات من علي الجذوع

ثانيا:التسميد

أشجار العنب التى تروى بالتنقيط

الرى الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف2لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوما بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما

ثالثا : برنامج الري



السنة الأولى 8 لترات/ يوم

السنة الثانية 12-14 لترا/ يوم

السنة الثالثة 14 لترا/ يوم

السنة الرابعة 16 لترا/ يوم

يتم الري اليومي لمدة ساعة كما يأتي:

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1 المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم فى المتوسط وذلك بالرش بأى من المبيدات الموصى بها . عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية

2- يتم مكافحة البياض الدقيق و البياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

3-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

لمبادة 1.5 سم / لتر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء - موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.

4-تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان .

5-فى حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.

ملحوظة هامة

افضل مبيدات المستخدمة في مقاومة النيماتودا

تميك 15% 15كجم للفدان في شهر 8 او 10- فايديت 24% بمعدل 2.5 لتر للفدان في شهر مارس-راجبي 10% بمعدل 20كجم للفدان- بيور وتينج بمعدل 2 للفدان ويتم الاضافة من مرتين الي اربع مرات بمعدل مرة كل 6 شهور او كل 3 شهور( افضلهم )

6-في حالة وجود الإصابة بالاكاروسات العادية ( 5 – 7 ) أفراد علي الورقة.

ترش الأشجار بــــ التديفول 250 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء- كوميت 130 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

7-فحص أوراق النموات الحديثة لاكتشاف الإصابة بالتربس والجا سيد

• مكافحة التربس دايمثويت 150 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

• مكافحة الجاسيد ملاثيون 75% 300 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

8-لمكافحة القواقع بالطعم السام (93 جزء رده +2 جزء نوفاكرون + 5 جزء عسل اسود) ويخلط العسل بالردة في الماء ويضاف المبيد في الصباح الباكر توضع الخلطة علي شكل دائرة حول الشجرة , ويضاف كبريتات الحديدوز بمعدل 500 جم / شجرة .