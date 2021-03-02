مايكل نصيف عن تأجيل قانون الشهر العقارى : السيسى ينتصر دائما لإرداة المواطن

جدة - نرمين السيد - وقال نصيف، فى بيان له، إن الرئيس السيسى بهذا القرار انتصر لإرادة المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى أن الرئيس كل يوم يثبت أنه رئيس لكل المصريين، ويشعر بمعاناتهم.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما ينحاز للمواطنين ويتعامل بشفافية وحرص على الإنصات لنبض الشارع المصرى، لافتا إلى أن تدخله اليوم بشأن تأجيل قانون الشهر العقارى الجديد يعد بادرة طيبة منه تعبر عن انحيازه الكامل للمواطنين ومحدودى الدخل.
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