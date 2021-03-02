فيديو .. ياقوت : قرار تأجيل قانون الشهر العقارى يتيح فرصة للحوار المجتمعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سى بى سى"، الفضائية ويقدمه الإعلامى عمرو خليل. وقال ياقوت إن الرئيس السيسى يقف دائما فى صف المواطن، مؤكدا أن قراره أثلج صدور الشعب المصرى والعاملين فى الشهر العقارى. وتابع: "قرار الرئيس أتاح فرصة كبيرة للحوار المجتمعى وتنظيم أوراق العمل داخل الشهر العقارى"، مستطردا: "قانون الشهر العقارى هو الجهة الوحيدة المختصة بنقل الملكية العقارية ومنذ إصدار القانون لم ترد عليه سوى تعديلات طفيفة".

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