صحة سوهاج : تطعيم 86% من مستهدفى حملة شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ محافظة سوهاج، عن تطعيم 796 ألفا و101 طفل ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 86% من إجمالى 920 ألفا و557 طفلا مستهدفا من سن يوم، وحتى 5 سنوات.





جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة كريمة حامد، مساء أمس الإثنين، لتقييم أداء فرقة تطعيم فى الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بحضور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد، مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية، والدكتور عمرو العرشى، مسؤول التطعيمات، والدكتور مصطفى والى، والدكتور محمد ضيف مشرفَى الوزارة، والفرق الإشرافية بالإدارات الصحية والمديرية.

وشددت الدكتورة كريمة حامد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" أثناء الحملة، مقدمة الشكر لجميع المشاركين فى الحملات، مشددة فى الوقت نفسه، على ضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التى تواجه عمل الفرق بشكل فورى.

جدير بالذكر، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت يوم الأحد الماضى 28 فبراير وتستمر حتى الأربعاء المقبل 3 مارس بالمجان، وتبدأ عملية التطعيم من الـ 8 صباحا، وحتى الـ 5 مساء، فيما تمت زيادة عدد الفرق المشاركة ليصبح أكثر من 2600 فريق بجميع أنحاء المحافظة.