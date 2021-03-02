فيديو .. عمرو أديب عن تأجيل قانون الشهر العقارى: الرئيس بيقولكم أنا معاكم

جدة - نرمين السيد - وقال خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عل قناة "إم بى سى مصر"، إن الرئيس السيسى يوجه عدة رسائل للشعب المصرى من خلال هذا القرار، أولها أن قرار تطبيق التعديل فى بادئ الأمر لم يكن للجباية وجمع الأموال من الناس.
وأضاف عمرو أديب: "الرسالة التانية إن الرئيس بيقولك أنا سامعك، وسامع الحوار المجتمعى، وأشعر بقلق الناس، ولذلك أنا معاكم".
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