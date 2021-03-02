انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الصحة السعودية: إضافة شرط أساسى لقبول الحجاج الحصول على لقاح كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أنه تم إضافة شرط اساسى لقبول الحجاج فى موسم الحج القادم، أن يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا، وانه تم إعتباره شرط أساسى لقبول جميع المشاركين .

وأضاف وزير الصحة السعودى أنه يجب على الجميع بالمملكة العربية السعودية، الإعداد المسبق لتوفير القوى العاملة المطلوبة لتشغيل جميع أماكن الخدمات الصحية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأماكن دخول الحجاج، وذلك خلال موسم الحج القادم، وتشكيل لجنة لقاحات كورونا لجميع المشاركين فى موسم الحج والعمره .

وقد تم إتخاذ قرار إنه يعتبر من أهم الشروط الأساسية لقبول المشاركين فى موسم الحج والعمره العام الحالى، أن يتلقوا لقاح كورونا.

ولم يعلن الدكتور توفيق ربيعة، عن طريقة تنفيذ هذا القرار، عما إذا كان على الحاج القادم من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، ان يتلقي لقاح كورونا فى بلدانهم أو فى المملكة، أم سيتم إستكمال قرار موسم الحج الماضي، بأن يقتصر على الحجاج من داخل المملكة فقط، حيث أقيمت شعائر الحج العام الماضي، تمت بأعداد قليلة لجميع المشاركين في أداء مناسك الحج، من عدد من الجنسيات المقيمين داخل السعودية، والذي بلغ عددهم ما يقرب من عشرة الاف حاج، وذلك نظراً لإنتشار فيروس كورونا .

وعلى الجانب الأخر، أضاف وزير الحج والعمرة السعودي أن الوزارة تمكنت من إدارة موسم الحج العام الماضي، بشكل فائق الدقة، فى ظل ظروف إنتشار فيروس كورونا، حيث قام الوزارة بتسخير جميع طاقة القوى العاملة بالمملكة لخدم الإسلام والأماكن الإسلامية، وجميع المشاركين لزيارة بيت الله .