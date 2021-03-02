انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس اليوم:الأرصاد تعلن عن طقس الثلاثاء أمطار وشبورة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، أن يسود طقس مائل للدفء على محافظات القاهرة والوجه البحري، والرياح أغلبها معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط على السواحل الشمالية، يكون دافىء على جنوب سيناء والرياح معتدلة على خليج السويس .

وصرح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن طقس اليوم ببعض المحافظات أمطاراً خفيفة علي السواحل الشمالية، على فترات خلال اليوم، بالإضافة إلي شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية المؤدية من القاهرة الكبرى وإليها، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم شديد البرودة ليلاً على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشديد البرودة على محافظات الوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على محافظات شمال الصعيد، وجنوب الصعيد .

طقس اليوم

نعرض عليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى لعدد من محافظات مصر اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 :

محافظة القاهرة (العظمى 21 درجة – الصغرى 12درجة ) .

محافظة الإسكندرية (العظمى 19درجة – الصغرى 12درجة ) .

محافظة مرسي مطروح (العظمي 19 درجة – الصغرى 12درجة ) .

محافظة سوهاج (العظمى 24 درجة – الصغرى 10درجة ) .

محافظة قنا (العظمى 25 درجة – الصغرى 10درجة ) .

محافظة أسوان (العظمى 26 درجة – الصغرى 11درجة ) .

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع لا تتخطى نسبة 40%، على بعض محافظات الوجه البحرى .