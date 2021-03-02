فيديو .. هانى عارف يعلق على تلقى طفل مصرى أغلى دواء فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هناك نوعًا من أمراض العضلات تصيب الأطفال والكبار، وهو خلل فى أحد الجينات بالجسم يعيق إفراز بروتين معين، ما يؤدى إلى ضمور تدريجى فى العضلات يؤدى إلى الوفاة مع الوقت لأنه يصيب عضلات التنفس.

وأوضح الدكتور هانى عارف أن السبب فى كون هذا الدواء غاليًا لهذا الحد هو أنه دواء يعتمد على تقنية حديثة لإدخال جين معين إلى الجسم من خلال الحامض النووى لاستبدال الجين المعطوب والعمل محله، مشيرا إلى أن ميزته هو إنه يؤخذ لمرة واحدة فقط.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة ناجية على فهمى، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجانا فى الدول التى لم يتم تسجيل الدواء بها.

وأضافت أن الشركة تضع شروطا لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين، وأن تكون الطفرة فى الجين الأول، وعليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بـ 8 حالات من الأطفال المصابين اختارت الشركة منها حالة الطفل "ريان" من محافظة الإسكندرية والذى يتم عامه الثانى بعد أيام.