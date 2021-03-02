طقس الثلاثاء .. الجو مائل للدفء وشبورة على بعض المناطق .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة .. يكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.





وأشار الخبراء إلى أن الطقس سيكون دافئا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس .. مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة .. شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء. وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد. حالة طقس اليوم وعن حالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 2 إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الإسكندرية 19 12 وادى النطرون 20 11 طنطا 20 11 شبين الكوم 21 12 دمنهور 20 12 بلطيم 20 13 مطروح 19 12 السلوم 18 08 سيوة 21 08 بورسعيد 20 13 دمياط 20 12 الزقازيق 21 12 المنصورة 20 11 الإسماعيلية 21 12 السويس 21 13 العريش 19 10 رفح 19 09 رأس سدر 21 11 نخل 19 06 نويبع 23 14 طابا 22 13 كاترين 17 03 الطور 23 12 شرم الشيخ 24 15 الغردقة 24 14 مرسى علم 23 15 الفيوم 21 10 بنى سويف 21 09 المنيا 21 08 أسيوط 22 09 سوهاج 24 10 قنا 25 10 الأقصر 26 10 أسوان 26 11 إدفو 26 11 أبوسمبل 26 10 الوادى الجديد 25 09 حلايب 26 16 شلاتين 27 15

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