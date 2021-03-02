حدث ليلًا.. الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية.. التعليم: اللي هيغش في امتحانات أولى و 2 ثانوي هيخسر في الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي ابدا للغش في امتحانات اولى وثانية ثانوي الالكترونية الحالية.

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