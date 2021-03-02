أهم الأخبار المتوفعة اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدى، التى تقوم بزيارة إلى القاهرة.

القاهرة

يواصل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى نسخته الثانية أعماله، تحت عنوان "تشكيل الوضع الطبيعى الجديد فى إفريقيا: التعافى بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين والخبراء.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران، 43 رحلة داخلية ودولية؛ لنقل 3 آلاف و766 راكبًا إلى العديد من مدن العالم.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ندوة للرأى بعنوان "حماية الشباب من الانحرافات السلوكية والأخلاقية".

القاهرة

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاشية بعنوان "الدراما والقضية السكانية" فى الرابعة عصرًا، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

القاهرة

ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ندوة صباحًا عبر تطبيق "زوم"، بعنوان "تقدير العائد الاقتصادى والمردود التنموى للبحث العلمى والابتكار فى مصر".