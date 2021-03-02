اليوم.. طلاب الأزهر يؤدون امتحانات القرآن الكريم والتفسير والحديث

جدة - نرمين السيد - كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى والأدبى الأزهرى، الامتحان بمواد التفسير والحديث والتوحيد. ووضع قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، حيث يحرص على وضع خطة ممنهجة لإنجاح الامتحانات، والحفاظ على صحة الطلاب والمشرفين، خصوصا فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

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