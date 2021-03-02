الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

بينما يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس و طقس مائل للدفء على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس ليلا

و يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى شديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد شديد البرودة على جنوب الصعيد.

مناطق الأمطار

و تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 2 إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 12

وادى النطرون 20 11

طنطا 20 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 20 12

بلطيم 20 13

مطروح 19 12

السلوم 18 08

سيوة 21 08

بورسعيد 20 13

دمياط 20 12

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 13

العريش 19 10

رفح 19 09

رأس سدر 21 11

نخل 19 06

نويبع 23 14

طابا 22 13

كاترين 17 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 23 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 09

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 10

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 26 11

إدفو 26 11

أبوسمبل 26 10

الوادى الجديد 25 09

شلاتين 27 15

أبو رماد 27 15

حلايب 26 16

رأس حدربة 26 17