استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصري فى لبنان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، نجح فى استرداد 1.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصري بلبنان.

موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير الماضى، حيث تم اعتماد عقدين عمل ، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 14 طلبًا ، وتم إحالتها إلي الأمن العام، بالإضافة إلي تسوية 4 شكاوى وديا، وما زال هناك 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 7 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.