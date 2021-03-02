انت الان تتابع تفاصيل خبر تحذير| سمكة تباع بالأسواق مخلية تسبب الوفاة بعد ساعات من تناولها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذر خبراء وأساتذة طفيليات الأسماك بكلية الطب البيطري من تناول سمكة الأرنب السامة أو سمكة القراض فهي تسبب الوفاة، تعد هذه السمكه الأكثر سمية علي الإطلاق من بين الأسماك المنتشرة لدي الصيادين، كما أنها محرم صيدها في مصر لخطرها الذي يصل إلى حد الوفاة.

تباع بأشكال عدة من أبرزها مخلية العظام والشوك لذلك لا تظهر تفاصيلها وقد تقدم لك تحت مسمى أخر لذلك تسبب العديد من حالات التسمم، وعلى الرغم من ذلك لازال بعض تجار السمك يبيعون هذا النوع.

معلومات عن سمكة الأرنب السامة

1- تعيش سمكة الأرنب في البحر الأحمر وخليج السويس وانتقلت في السنوات الأخيرة إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس.

2- أطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها الأمامية كبيرة الحجم تشبه أسنان الأرنب.

3- تمتلك غدد عالية السمية، توجد هذه الغدد بثلاث أماكن مميزة بجسمها وهي تحت الجلد، بجانب النخاع الشوكي، وفي الكبد.

4- تشكل خطر على حياة الإنسان لأن سمها فتاك يلعب على الجهاز العصبي للإنسان.

5- تسمي أحيانا بالنفيخة لأنها قادرة على نفخ نفسها إذا شعرت بخطر الصيد.

6- موجودة في مصر ومحرم بيعها أو عرضها أو تداولها.

7- زاد انتشارها في الآونة الأخيرة بسبب عوامل مناخية وهجرة الأسماك والتصارع على الأكل في البيئة المائية.

8- لا يستطيع أحد تنظيف هذه السمكه إلا قليلا من الصيادون المحترفون وأغلبهم في اليابان.

أعراض الإصابة بعد تناول سمكة الأرنب القراض

1- النوم لحد يشبه الغيبوبة.

2- تنميل في الوجه.

3- عرق ودوخة.

4- تؤدي إلى شلل في الجهاز التنفسي.

5- تنتهي بالوفاة في خلال ساعات قليلة.

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سبب تكوين غدد سمية ببعض أنواع الأسماك مثل سمكة الأرنب

تتغذي هذه الأسماك على أنواع من الطحالب السامة، ولا يوجد حتى الآن طريقة للقضاء علي سمية هذه الأسماك، لذلك يحرم صيدها وبيعها وتداولها بين البشر.

خطورة وجود سمكه الأرنب السامة بالبحار

تقوم أسماك الأرنب السامة بنقل طفيل الأيزوبود وهو طفيل كبير الحجم ينتقل على خياشيم السمك ويتغذى عليها ولا يتركها ألا وهي ميتة.