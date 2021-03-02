استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصرى بلبنان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، نجح فى استرداد 1.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصرى بلبنان.





وأوضحت الوزارة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى ببيروت، يتابع أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول تقرير الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير الماضى، وتم اعتماد عقدى عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 14 طلبًا، وتم إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 4 شكاوى وديا، وما زالت هناك 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، من إجمالى 7 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.