اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 6 مناطق بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساء هى: - أبو قير "مساكن محطة توليد أبو قير وشارع 8 مدينة السلام". - دربالة "مساكن دربالة ومساكن البلاستيك". - المنتزه "خلف موزع جمال عبد الناصر". - السيوف "شوارع حلمى جمعة وسكة النخيل ونادى شركة الطويل". - الشاطبى "شارع عبد المعطى الخيال وعمارات الأوقاف". - الزهراء "شارع الفردوس".

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