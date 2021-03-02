بقيمة 25 ألف جنيه.. 15 أستاذا يحصدون جائزة الإشارات المرجعية بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، على منح جائزة الإشارات المرجعية للعام الجامعى 2019 - 2020 لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وقيمتها 25 ألف جنيه لكل عضو.





وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفقا لبيان صحفى، أن الجائزة تأتى فى إطار خطة الجامعة الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمى، ودعم قطاع الدراسات العليا وتشجيعه للباحثين بما يضمن الارتقاء بالمنظومة البحثية لجامعة طنطا، ورفع ترتيبها فى التصنيفات الدولية.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إن شروط الجائزة انطبقت فقط على 15 عضو هيئة تدريس، والتى تتمثل فى أن يكون المتقدم للجائزة له H - index فى جوجل سكولار وسكوبس لا يقل عن 12، كما لا يحصل عليها سوى عضو هيئة تدريس واحد من كل قسم.

وصرح الدكتور كمال عكاشة، إنه تم منح الجائزة لكل من محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بقسم النبات الميكروبيولوجى، ومحمد أبو العزم، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والسيد سالم، الأستاذ بقسم علم الحيوان، وأسامة حميدة، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، كما تم منح الجائزة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة لكل من إيهاب اللبودى، الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، ومحمد عبد الجيد، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، وضياء الدين منصور، الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية، وعمار الشيخ، المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

وحصل على الجائزة من كلية الطب أسامة العشرى، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية، وشريف عبد الباقى، الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات، ومحمد ناصر الشيخ، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة، وعصام الحلبى، الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة، ومن كلية الصيدلة ابتسام عيسى، الأستاذ بقسم التكنولوجيا الصيدلية، وأحمد عبد الحكيم الشربينى، المدرس بقسم الصيدلة الإكلينيكية، ومن كلية طب الأسنان حاتم عبد الحميد الحدينى، الأستاذ المتفرغ بقسم علاج الجذور.